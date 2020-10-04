【$1.67一個 N95?】榮翔 N95 醫用口罩 港店平售 $5/3 個

深水埗電子特賣城又有平價口罩返，今次係 N95 口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網

近來深水埗電子特賣城有不少中國製造口罩賣，而且售價更是十分平。今次發售的這款 N95 口罩，品牌為榮翔的口罩，盒面標明是 N95 口罩醫用口罩，型號為 N9501A。但記者在網上卻無法搜得其詳細規格資料，例如是否擁有 N95 合格證書等等，所以無法證實其防護能力，建議買家應小心選購。

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▲ 榮翔 N95 醫用口罩

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▲ 國內版的榮翔 N95 醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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