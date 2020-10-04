3E 99%! 日本Iris Healthcare 安心。清潔獨立包裝口罩 售$120/40個

福港中西大藥行表示，日本 Iris Healthcare 幼童靚口罩已到貨。



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店方指，今次到貨的為日本 Iris Healthcare 口罩，為13.5cm x 8cm 幼童尺寸，有齊 3E 和獨立包裝，方便衛生。店方指市價一般 $160 盒，現在售 $120/40 個。

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▲ 日本Iris Healthcare 口罩

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IRIS 口罩規格

- 13.5cm x 8cm

- 最高規格防禦，齊 PFE,BFE,VFE 99%

- 不織布三層過濾，PM2.5預防

- 舒適扁身掛耳設計

- 日本JHPIA認證logo

-獨立包裝,方便衛生

-3D空間設計不悶熱

售價:120盒/40個

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▲ 日本Iris Healthcare 口罩採用 V型立體設計

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門市地址：

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)

電話:2650 0222

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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