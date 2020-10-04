【香港製造】便利妥3D口罩 藥房特價兼送試用裝 口罩售$68盒起

荃心日韓藥房表示，現以特價發售香港製造便利妥3D口罩。



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店方除以特價發售口罩外，亦提供試用裝，讓客人試戴後才購買。注意試用裝只限店內自取，每人每款限取一個。

▲ 便利妥3D口罩

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1.3D兒童加細碼護理口罩- 30個 售價:$108

3-6歲適用

Size 尺寸：13.5(W) x 10.5(H) cm



2.3D兒童細碼護理口罩- 30個 售價:$108

6-12歲適用

Size 尺寸：16(W) x 12.2(H) cm



3.3D成人中碼護理口罩- 20個 售價:$68

中童/女士適用

Size 尺寸：16.7 (W) x 14.3 (H) cm



4.3D成人大碼護理口罩- 20個 售價:$68

男士適用

Size 尺寸：18.4 (W) x 16.6(H) cm

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便利妥口罩規格



BFE ≥ 98%

PFE ≥ 95%

歐盟CE認證Type IIR(EN14683:2019)

ISO14644認證CLASS 8無塵車間

獨立包裝

Made in Hong Kong 香港製造

地址:荃灣眾安街47號地舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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