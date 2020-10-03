超吸引! GODIVA x A-1 Bakery 生巧克力焙茶卷蛋糕 期間限定兼送優惠券

朱古力愛好者注意！近日 GODIVA 又再次跟 A-1 Bakery 合作，推出秋日限定的全新甜品「生巧克力焙茶蛋糕」。今次卷蛋糕層次十分豐富，更採用了香滑的比利時 GODIVA「生朱古力」，喜歡的朋友又怎能錯過？



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「Godiva 生巧克力焙茶蛋糕」為卷狀的海綿蛋糕。外層為鬆軟的朱古力海綿蛋糕，當中包裹了甘香濃郁的焙茶忌廉，而最内層更有香滑比利時 GODIVA「生朱古力」，口感層次十分豐富，甜味亦不會太過分。

▲ ODIVA x A-1 Bakery 生巧克力焙茶卷蛋糕

「Godiva 生巧克力焙茶蛋糕」每件售價為 $38，現時購買更可獲贈 GODIVA 買二送一優惠券一張。但由於是秋日期間限定，所以有興趣的朋友就不要錯過了！

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▲ ODIVA x A-1 Bakery 生巧克力焙茶卷蛋糕

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