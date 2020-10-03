【真．無線充電】大陸研發超遠距手機充電技術 120 米內仍可持續充電

現代人機不離手，若要邊充電邊玩，始終需要電線。中國深圳創科公司思禾銳，日前便發布了一種遠距離手機充電技術，有效範圍最遠可達 120 米，而且跟有線充電相比，傳輸效率可達 95%，將來有望解除電線束縛。



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思禾銳（深圳）創新科技有限公司 16 日公布了這項技術，該公司認為可改變全球電子電器能量傳輸方式。據內地媒體報道，這項技術是在手機植入一枚晶片，就可以實現無線充電，最遠可達 120 米。

思禾銳運營合夥人陳哲在表示，這項技術由思禾銳自主研發，是一種全新的革命性電能無線傳輸技術，不僅具有非常高的安全性和穩定性，而且具有卓越的抗遮罩能力。該公司聲稱，目前主流的電能無線傳輸轉換效率為 70% 至 90%，但思禾銳研發的新技術可達到 95%，接近有線傳輸的效率。

他又指目前主流電能無線傳輸技術採用 6.78MHz 的磁共振，思禾銳的技術則採用 3 至 6MHz 的超低頻直波技術，避免了高頻對人體的傷害，而且不形成輻射，具有很高的安全性。

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