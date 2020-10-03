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傳德國收緊電訊網路審查 變相排除華為 5G 設備

行內熱話 23:01 2020/10/03

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自從中美貿易戰及新冠肺炎疫情出現，不少國家都重新考慮是否採用華為（Huawei）的 5G 設備，而德國一直沒有明確表態。不過據德國媒體報道，德國將收緊對電訊網絡供應商審查，變相是讓華為出局。 
  
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德國政府消息人士透露，除了更敏感的核心技術之外，對供應商治理與技術的審查，亦將擴展到支援新一代 5G 通訊服務的「無線接取網路」（radio access network, RAN）。報道引述德國官員稱，德國實際上將通過繁文縟節扼殺華為，最終結果其實跟英國、法國一樣，將華為排除在外。

報道又指出，經過兩年的爭論，德國總理默克爾的聯合政府已經就規畫中的 IT 安全法中，該如何處理所謂高風險供應商的規則達成協議。這份共識仍需經起草成為法案文本，該報道援引消息人士指出，默克爾內閣將在 11 月進行審查。

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撰文 : 何兆洋

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