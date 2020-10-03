【擦得夠準】日本研發摺紙多角擦膠 共 45 個尖角可以擦得超細緻

擦膠大多是長方形，方方正正的樣子。然而，用久了角位就會變圓，之後就很難單獨擦到小部分的字跡。正因爲這樣，日本 Sun Star 文具就決定推出有超多尖角的多角擦膠 ZIGZAG，希望為用家帶來新體驗！



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這塊名為 ZIGZAG 的擦膠以摺紙藝術爲概念研發，看起來像彈弓一樣，足足有 45 個尖角。有趣的是，即使用了其中一個角擦字跡，擦膠亦只會產生更多角，而不會被輕易磨平。所以，用 ZIGZAG 輕鬆就能擦走一串字詞中的其中一角，增加工作效率。

▲ Sun Star 擦膠 ZIGZAG

ZIGZAG 售價為 ¥200（約 HK $15），並已經推出市面。雖然有網民認爲擦膠有機會在未用到中段就已斷開，但這個價錢也不算貴，大家會想嘗試嗎？

▲ Sun Star 擦膠 ZIGZAG擦得更準

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