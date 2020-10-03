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繼姆明口罩後 異度空間工作室預告將推小王子口罩

行內熱話 16:27 2020/10/03

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網店異度空間工作室之前推出 3 款香港製造姆明口罩，結果大受歡迎。今次店方又預告即將推出小王子口罩。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網 

其他內容】 3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個【購買詳情見下頁】

店方早前在 Facebook 貼出小王子的相片，並在帖文回應中，指已獲小王子授權，相信會即將推出相關口罩。不過店方並未透露更多詳情和口罩設計等等，有興趣的朋友要多等一會了。

現時市場上已由有由韓國推出的小王子口罩，但售價不但較高，而且又難購得。香港推出小王子口罩，就可讓愛小王子的朋友更易買到小王子口罩了。

異度空間工作室 x 小王子口罩合作

 【其他內容】 核彈級劈價!港店三層防疫口罩 平均賣$14.3/50個【購買詳情見下頁】 

韓國發售的小王子口罩

其他內容】  百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀【詳情見下頁】

異度空間工作室 x 小王子口罩合作

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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