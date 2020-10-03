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【本月發售】Oxyair Mask HK 新推 18 色 Pantone 繽紛版 口罩實物搶先曝光 兩間門市正在裝修中

業界頭條 15:36 2020/10/03

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早前 Oxyair Mask HK 已預告本月將推出18 色 Pantone 繽紛版，廠方剛公開實物圖。
    
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Oxyair Mask HK 先公開的是粉紅色系和橙色系的口罩實物相片，每個色系會有 3 種由淺至深的顏色，廠方透露日後將公開餘下四大色系 12 種顏色。

此外，今個月 Oxyair Mask HK 會在尖沙咀區開設兩間門市，現正在努力裝修中，第一間預計月中會正式營業，而另一間就預計月底亦會投入服務。

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OxyAir Mask 粉紅色系和橙色系的口罩

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OxyAir Mask 粉紅色系和橙色系的口罩

其他內容】  百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀【詳情見下頁】

OxyAir Mask 口罩原材料

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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