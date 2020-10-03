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【附購買連結】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠

行內熱話 04:33 2020/10/03

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網店尿片王表示，正發售香港製造理的 Level 3 口罩。
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方主要是售賣成人尿片的網店，但亦有發售防疫用品。店方正發售香港製造理的 Level 3 口罩，原價 $150，現特價 $125/50個，售價算平。雖然店方標明只限購一盒，但其實買家可以購買多盒。

此外，買家在店內購物滿 $299，即可獲免費送貨服務（只限九龍區）。首次下載店方的 DiaperKing 應用程式並作購買，更有 $20 迎新優惠。

理的口罩規格

- 符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3)及歐洲標準EN14683 Type IIR
- 細菌過濾效果 BFE≧99% @3.0微米細菌
- 微粒過濾效果 PFE≧99% @0.1微米顆粒
- 大碼(17.5x9cm)
- 50個/盒

其他內容】 3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個【購買詳情見下頁】

理的Level 3 口罩

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 【其他內容】 核彈級劈價!港店三層防疫口罩 平均賣$14.3/50個【購買詳情見下頁】 

其他內容】  百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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