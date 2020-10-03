【附購買方法】3E 99%! The Care 新都醫護自家口罩 升級至 Level 3 仍售 $100/50個

The Care 新都醫護表示，自家推出的口罩已獲升級至 Level 3，售價不變。



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買家只需要登入官方網站，填入所需資料，即可在各門市購買口罩。新都醫護口罩售價 $100/5包 (50個) /$200/10包 (100個)。

▲ The Care 新都醫護口罩

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新都醫護口罩規格

-符合歐美醫用口罩標準

-ASTM F2100 Level 3

-EN14683 Type IIR

-細菌及微粒子過濾效率(BFE, PFE,VFE)均超過99％

-三層構造，外層防水

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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