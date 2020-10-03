【超吸引】只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略

九巴為爭取更多乘客，特別推出用 APP 儲分吸客策略。九巴及龍運推出獎賞計劃「FUN分賞」，乘客只需 於App1933 登記，即可搭巴士賺積分，換取多款禮品。



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KMB 表示，10 月 1 日至 12 月 31 日期間，乘客在 App1933 以八達通號碼登記「九巴龍運 FUN分賞」，即可參與獎賞計劃。之後用已先登記的八達通卡乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次，每付車資 $0.1 即可賺取 0.1分。

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▲ 搭九巴賺積分免費換九巴口罩一盒

在推廣期內，首次登記「九巴龍運 FUN分賞」更即送 200 積分。首階段 KMB 表推出九巴三層外科成人口罩一盒 (30個) 作換購，只要 400 分即可免費換領。由於首次登記送 200 積分，乘客只需搭 $200 巴士即可換得口罩。對打工仔而言，可能一星期也可以成功換到口罩。

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此外，「九巴月票激賞活動」優惠亦宣布加碼，乘客現凡購買於 10 月 1 日至 12 月 31 日起生效的九巴月票一張，由免費獲贈九巴三層外科成人口罩一盒(30個)，升級至 50 個，換領地點亦已增至11個。

另外，已購買或延長九巴月票並於 9 月內為生效首日的乘客，原定獲贈的九巴三層外科成人口罩一盒 (30個) 將免費升級至 50 個。

「九巴龍運FUN分賞」詳情和下載按此

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