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【超吸引】只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略

商管策略 03:37 2020/10/03

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九巴為爭取更多乘客，特別推出用 APP 儲分吸客策略。九巴及龍運推出獎賞計劃「FUN分賞」，乘客只需 於App1933 登記，即可搭巴士賺積分，換取多款禮品。
  
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

KMB 表示，10 月 1 日至 12 月 31 日期間，乘客在 App1933 以八達通號碼登記「九巴龍運 FUN分賞」，即可參與獎賞計劃。之後用已先登記的八達通卡乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次，每付車資 $0.1 即可賺取 0.1分。

其他內容】 3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個【購買詳情見下頁】

搭九巴賺積分免費換九巴口罩一盒

在推廣期內，首次登記「九巴龍運 FUN分賞」更即送 200 積分。首階段 KMB 表推出九巴三層外科成人口罩一盒 (30個) 作換購，只要 400 分即可免費換領。由於首次登記送 200 積分，乘客只需搭 $200 巴士即可換得口罩。對打工仔而言，可能一星期也可以成功換到口罩。

 【其他內容】 核彈級劈價!港店三層防疫口罩 平均賣$14.3/50個【購買詳情見下頁】 

此外，「九巴月票激賞活動」優惠亦宣布加碼，乘客現凡購買於 10 月 1 日至 12 月 31 日起生效的九巴月票一張，由免費獲贈九巴三層外科成人口罩一盒(30個)，升級至 50 個，換領地點亦已增至11個。

另外，已購買或延長九巴月票並於 9 月內為生效首日的乘客，原定獲贈的九巴三層外科成人口罩一盒 (30個) 將免費升級至 50 個。

  「九巴龍運FUN分賞」詳情和下載按此

其他內容】  百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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