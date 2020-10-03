【附購買資料】Airish KF94 升級版口罩 超特價賣 $5 個

明尚會表示，將以 $5 超優惠價發售 Airish KF94 升級版口罩。



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明尚會表示，只要在明尚各大門市出示已 「Like 明尚會」的 Facebook ，再加上「搶先看」(See First)，即可以用 $5/個，購買 Airish 升級版口罩！數量有限，售完即止！

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Airish口罩規格

- 尺寸: 大約210mm x 80mm

- 韓國製造

- 3D實體結構，舒適度高

- 抗菌無紡布

- 4層高密度過濾器結構

- 兩階段折疊設計使其易於佩戴和攜帶

- 高效過濾可效提升防禦能力

- 採用3D結構，高度密封且易於呼吸

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門市資料

荔枝角店 :

荔枝角海麗邨海麗商場 21 號地下

門市營業時間:星期一至日: 09:30am-08:30pm

南昌店：

深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-75號舖(南昌港鐵站A2岀口）

門市營業時間:星期一至日 10:00am-09:00pm

元朗店 :

元朗YOHOMALL II 形點二期 3樓 A330舖

門市營業時間:星期一至日 10:00am-9:00pm

明尚會會員登記網址<按此>

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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