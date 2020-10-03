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OK 便利店獨賣 GODIVA 黑朱古力軟心雪條 兩款口味超窩心

行內熱話 02:07 2020/10/03

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大家平常想吃 GODIVA 雪糕、雪條，不外乎要到 GODIVA 專門店才可購得，不過現在就有一個更方便的方法可以購買 GODIVA 雪條，說的是 OK 便利店由即日起獨賣 GODIVA 黑朱古力軟心雪條，且有伯爵紅茶風味杏仁、夏威夷果仁兩款口味可選。
  
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OK 便利店由即日起獨賣 GODIVA 黑朱古力軟心雪條，提供伯爵紅茶風味杏仁、夏威夷果仁兩款口味可選。前者以杏仁碎及朱古力脆片包裹，內裏更配搭伯爵茶黑巧克力軟心，盡享茶香及朱古力香；後者則以黑朱古力外殼，配以澳洲夏威夷果仁，內裏軟心為經典比利時黑朱古力，質感層次分明，各有特色。

雖然這款黑朱古力軟心雪條的包裝盒跟同類產品一樣用上長方形盒子，但當中其實如禮盒一樣從中間開蓋，讓雪條更易取出享用，設計貼心。之不過，當中售價實比同類產品為貴，每支盛惠  $38。

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撰文 : 蘇家華

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