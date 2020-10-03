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【反制?】中國準備對 Google 發起反壟斷調查？ 傳由華為提出

行內熱話 01:30 2020/10/03

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中美關係持續緊張，據《路透社》報道，中國準備就 Google 利用 Android 系統優勢，扼殺市場競爭，向 Google 展開反壟斷調查，有傳由這項建議是去年由華為提出。
 
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《路透社》引述知情人士表示，該項提案由華為去年提出，目前已由中國國家市場監督管理局提交國務院反托拉斯委員會審查。至於啟動正式調查的相關決定，最快可能在 10 月揭曉。

報道指知情人士稱，該項調查將針對 Google 的市場優勢，可能對華為等陸企造成嚴重損失的指控進行探討，因為在缺少 Android 系統支持的情況下，華為的市場信心及營收恐遭受影響。目前仍不清楚潛在調查將針對哪些 Google 服務。

與此同時，中國正著手對反托拉斯法進行重大修改，並提出一些修正案，包含大幅調升罰款金額，以及擴大監管機構對企業控制市場的判斷標準等。

針對反壟斷調查消息，Google、中國國家市場監督管理局和國務院都沒有作出回應。

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撰文 : 何兆洋

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