【巨屏策略】iPhone 12 全系列尺寸曝光！Pro Max 成史上最大 Apple 手機！？

iPhone 12 全系列相信會於 10 月 13 日正式發布，新 iPhone 12 系列會使用 Apple A14 處理器、5G 支援、攝影功能大幅提升，同時引入全新的外觀設計，重新回歸 iPhone 4 時代的平直邊框，最近網上更流出了 iPhone 12 系列的尺寸。



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消息指，今次新推的 iPhone 12 系列尺寸大小，有機會包括有: 5.4吋 iPhone 12 mini、6.1 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Pro 及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max (詳細見下表)。

當中，iPhone 12 Pro Max 大小為 160.8 x 78.1 x 7.4mm，面積較 iPhone 11 Pro Max 略大，但厚度卻由 8.1mm 降至 7.4mm，因此總體積其實有所下降。此外，由於 iPhone 12 Pro Max 螢幕較 iPhone 11 Pro Max 大 0.2 吋，但面積只小幅增加，故相信會使用超薄邊框設計。

今次 Apple 採用巨屏策略，或是應對摺屏手機的方法之一。因有分析指，蘋果無法在短期內推出摺屏手機。

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