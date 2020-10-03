【核彈級劈價】港店三層防疫口罩 平均賣$14.3/50個

口罩售價勁跌，不少小店為求清貨，大力減價。深水埗電子特賣城正發售的三層防疫口罩，更以「核彈級劈價」清貨。



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深水埗電子特賣城在 FB 發帖，指快閃發售雜款三層大人口罩 (50個)，售 $100 7 盒 (平均每盒約 $14.3)，務求全清現貨。

注意店方沒有提及其防護級數，建議買家購買前應向店方查詢其防疫功效，避免購入不適合自己使用的口罩。口罩為中國製造。

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▲ 港店賣見款三層防疫口罩，最後清貨

地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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