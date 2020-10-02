HK-M 門市口罩大優惠! Level 3 彩虹口罩售$84/50個起

香港口罩廠香港口罩科技有限公司 HK-M 表示，因旺角門市新開張，提供限定優惠價 。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方特賣即日開始，口罩將以優惠價發售。Level 3 彩虹口罩最平售$84/50個。

1.

-中童、幼童獨立30片

-非獨立50片

-花紋獨立25片

售價:

$80 一盒

$150 兩盒

$200 三盒

▲ HK-M 口罩門市優惠

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2.

-獨立50片

-彩虹非獨立50片

售價:

$100 一盒

$180 兩盒

$250 三盒

另外，門市提供彩虹混色+$10 （一盒自選雙色）

▲ HK-M 口罩門市優惠

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HK-M 口罩規格



-經SGS驗證同STC驗證

-ASTM F2100 LEVEL3

-BFE99% PFE99% VFE99%

門市地址：旺角廣華街1號潮流地域G22號舖

營業時間：中午12點-晚上8點

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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