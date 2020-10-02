【附購買連結】HKTV Mall 終於「正經」賣口罩! 成人/中童Level 2口罩售$65/30個 可免費自取!

起得年初時，HKTV Mall 口罩極難買，後來雖可在 HKTVMall 網店購買，但既要跟套裝食骨，即使終推單購口罩版，也不提供口罩自取服務，需要買家購滿 $800 產品才可免費送貨。但記者最近發現，HKTVMall 終於放寬限制。



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現時 HKTVMall 有售自家的成人和中童口罩，兩款售價皆是 $65/30個。最大的改變是現時買家可以選擇到店自取的免費送貨服務，只要買家購物滿 $200 即可，送貨門檻較低。

但店方仍設購買數量限制，每個帳戶每星期限購 3 套，此規限十分合理。

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▲ HKTV Mall 成人口罩

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HKTVMall 口罩規格

-Level 2

-細菌過濾效率≧98%

-粒子過濾效率≧98%

-病毒過濾效率≧98%

口罩購買連結(成人)<<<

口罩購買連結(中童)<<<

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▲ HKTV Mall 中童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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