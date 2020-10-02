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Face Armor 推多款迷彩/蕾絲配色 Level 3 口罩 皆售$98盒起 周六更推大減價

行內熱話 03:56 2020/10/02

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香港口罩廠 Face Armor 表示，正發售多款新圖案口罩。     

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方發售包括:迷彩、蕾絲配色、星空和漸變口罩，售價由 $98/25 片起。廠方又預告 10 月 3 日將推出口罩大優惠，但現在尚未提供更多減價詳情。 

Face Armor 口罩

其他內容】 可以單買! 日製三次元．中衛特別版口罩有現貨賣! 屈臣氏賣 $28 包 【購買詳情見下頁】

發售款式包括:

1.紫迷彩配紫耳繩 $108（25片）

2.灰迷彩配黑耳繩$108（25片）

3.綠迷彩配黑耳繩$108（25片）

4.星空配紫耳繩$108（25片）

5.紫lace配紫耳繩$108（25片）

Face Armor 口罩



其他內容】  百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀【購買詳情見下頁】

6.漸變￼配紫耳繩$108（25片）

7.漸變 配黃耳繩$108（25片）

8.黑雷絲配黑耳繩$98（25片）

9.黑雷絲配紫耳繩$98（25片）

10.黑雷絲配白耳繩$158（50片）

口罩購買連結<<<

其他內容】 3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個【購買詳情見下頁】

Face Armor 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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