Face Armor 推多款迷彩/蕾絲配色 Level 3 口罩 皆售$98盒起 周六更推大減價

香港口罩廠 Face Armor 表示，正發售多款新圖案口罩。



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廠方發售包括:迷彩、蕾絲配色、星空和漸變口罩，售價由 $98/25 片起。廠方又預告 10 月 3 日將推出口罩大優惠，但現在尚未提供更多減價詳情。

▲ Face Armor 口罩

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發售款式包括:

1.紫迷彩配紫耳繩 $108（25片）

2.灰迷彩配黑耳繩$108（25片）

3.綠迷彩配黑耳繩$108（25片）

4.星空配紫耳繩$108（25片）

5.紫lace配紫耳繩$108（25片）

▲ Face Armor 口罩





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6.漸變￼配紫耳繩$108（25片）

7.漸變 配黃耳繩$108（25片）

8.黑雷絲配黑耳繩$98（25片）

9.黑雷絲配紫耳繩$98（25片）

10.黑雷絲配白耳繩$158（50片）

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▲ Face Armor 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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