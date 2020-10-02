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【Harmony OS】華為高層指鴻蒙一早已完工 因顧及 Google 合作關係才不使用

行內熱話 02:10 2020/10/02

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自從中美貿易戰開始，美國對華為多次實施禁令，外界一般都認為，這加速了華為開始自家系統鴻蒙 (Harmony OS)。早前華為消費者業務軟件部總裁王成錄接受內地媒體訪問表示，華爲不是因爲制裁才推出鴻蒙的，事實上手機版鴻蒙早在兩年前已做好，只因顧及與 Google 的合作關係才沒推出應用。 
   
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早前王成錄稍接受騰訊「深網」採訪，談及鴻蒙系統的起源，指鴻蒙二字出自《山海經》，是 2012 實驗室內核團隊的一個技術項目名稱。他表示：「別人說我們是因爲制裁才做鴻蒙的，其實不是，之前就做了，只是制裁讓我們的速度加快了」。報道稱，2016 年 5 月，消費者業務軟件部達成一致，鴻蒙正式在軟件部內部立項。2018 年初，王成錄向任正非彙報時，鴻蒙的系統原型和跨設備協同功能已基本完成研發。

王成錄表示，如果從純技術的角度考慮，鴻蒙 OS 在兩年前就完全可以用在手機上；華為一直沒有正式使用，主要是從兩個方面考慮。一方面是軟件生態問題，此時的華為並沒有完整的軟件生態，所有的軟件都是基於 Android 平台開發，並且基於 Google 的 GMS 服務打造；沒有自己的軟件生態，貿然推出一個作業系統，該系統是難以存活下去的，強如微軟也不能將軟件生態羸弱的 WP 作業系統堅持推廣下去。

華為高層稱鴻蒙一早已完工

另外一方面是華為需要考慮和 Google 的合作關係，華為是最早一批使用 Android 作業系統的手機廠商，華為高管表示 Android 系統的成功和華為有很大的關係；如果華為放棄 Android 系統轉而使用自主研發的鴻蒙 OS，那麼與 Google 的合作關係就會破裂，這對雙方都是不是一個好的結果。

他又表示，手機版本的鴻蒙 2.0 Beta 會在 12 月向開發者提供，到了明年 1、2 月會開放予部份手機用戶升級，在初步升級驗證數月後，就會全面開放所有支援的手機升級。

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撰文 : 張文啟

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