  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本現飲食業結業潮！橫濱回收廠堆滿廚房設備

業界頭條 00:31 2020/10/02

分享：

受新冠肺炎疫情影響，各行各業都大受影響。日媒發現，日本當地專營收購廚房設備業務並進行回收販售的公司「Tenpos Busters」似乎出現「爆倉」的情況，或多或少代表日本出現飲食業的結業潮。 
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

日媒報道，「Tenpos Busters」在全日本有 59 家店鋪，主要回收廚房設備，再生後販賣出去。公司透露，今年 3 月左右開始出現來自餐飲店的詢問，表示有可能因客人減少而閉店。而 3 到 9 月期間，單單是首都圈的收購委託已暴增至往年的 2 倍。

「Tenpos Busters」亦指出，由於工廠再生設備的速度趕不上委託進度，結果位於神奈川縣橫濱市的收購中心再生工廠內堆滿了各式各樣的廚房設備，根本來不及再生販賣。從照片看，佔地頗大的工廠放滿了各種爐頭、煮食裝置，差點連通道都被淹沒，看來日本飲食業或步入寒冬中。

其他內容】 可以單買! 日製三次元．中衛特別版口罩有現貨賣! 屈臣氏賣 $28 包 【購買詳情見下頁】

其他內容】 3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個【購買詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 梁綺文

相關文章

【救市攻略】疫情促使日本餐飲業轉型不再　吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品
2020/10/01
【救市攻略】疫情促使日本餐飲業轉型不再　吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品
【疫市營商】食肆生意慘淡求折扣 洗碗工場劃一物流成本 碗碟貨量少仍推優惠正處於「捱打」狀態
2011/10/04
【疫市營商】食肆生意慘淡求折扣 洗碗工場劃一物流成本 碗碟貨量少仍推優惠正處於「捱打」狀態
百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀
2020/10/01
百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀
疫情 餐飲 口罩 日本 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹