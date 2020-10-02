日本現飲食業結業潮！橫濱回收廠堆滿廚房設備

受新冠肺炎疫情影響，各行各業都大受影響。日媒發現，日本當地專營收購廚房設備業務並進行回收販售的公司「Tenpos Busters」似乎出現「爆倉」的情況，或多或少代表日本出現飲食業的結業潮。



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日媒報道，「Tenpos Busters」在全日本有 59 家店鋪，主要回收廚房設備，再生後販賣出去。公司透露，今年 3 月左右開始出現來自餐飲店的詢問，表示有可能因客人減少而閉店。而 3 到 9 月期間，單單是首都圈的收購委託已暴增至往年的 2 倍。

「Tenpos Busters」亦指出，由於工廠再生設備的速度趕不上委託進度，結果位於神奈川縣橫濱市的收購中心再生工廠內堆滿了各式各樣的廚房設備，根本來不及再生販賣。從照片看，佔地頗大的工廠放滿了各種爐頭、煮食裝置，差點連通道都被淹沒，看來日本飲食業或步入寒冬中。

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