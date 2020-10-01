百佳超市都有出自家口罩? 仲有彩色圖案 網民:好想買呀

跟屈臣氏同一集團的百佳，一直有發售屈臣氏口罩。但有網民卻在百佳超市發現，竟然有百佳自家口罩。



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有網民在 FB 群組分享，在百佳超市中，發現有百佳員工正配戴擁有百佳圖案的口罩工作。據了解，暫時在百佳未有發售該款口罩，相信口罩是百佳提供予百佳職員自已使用。網民對百佳口罩的設計兩極化，有人指設計太花，但亦有不少人指設計精美，如有零售的話會立即入手呢!

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▲ 可見百佳員工正戴著印有百佳圖案的口罩(網民圖片)



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