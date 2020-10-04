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【疫市營商】食肆生意轉佳洗碗工場未受惠　「捱打」狀態推優惠自救

商管策略 14:13 2020/10/04

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香港新冠肺炎疫情持續波動，政府推出「禁堂食令」等一系列限制社交距離措施，飲食業遭殺個措手不及，連帶衍生行業的洗碗工場也受影響。業界大嘆指經營辛酸，數個月來處於「捱打」狀態，部分餐廳客戶為節省多餘開支，寧願儲起兩箱碗碟自行清洗，甚至要求洗碗工場給折扣才繼續光顧。

創天洗碗工場（Chongtin Dishwash）自設車隊配送服務，一箱或十箱貨的物流成本劃一，合夥人楊潤（Marcus）指，本港洗碗工場算是新興行業，去年業續處於上升趨勢，原本打算將舊工場與新工場已雙軌並行，無奈疫情關係只開行新工場，舊工場現時仍在「白交租」。他續指：「限聚令放寬至每枱 4 人之時，洗碗工場定單有少量改善，但跌幅度仍達 6 成 — 新冠肺炎疫情高峰期間營業額更跌至 7 成。」

疫情・移民村屋買賣活躍 港青創業善用社交網絡增商機 ：見下頁

創天洗碗工場（Chongtin Dishwash）聯合合伙人楊潤

地產霸權？網購才是致命傷 利東街家庭式喜帖小店：做得幾耐就幾耐見下頁

楊潤指客人經常問：「貨量少是否可以收少一些？」他便舉例：「一碟揚州炒飯我食三分之一，可不可以 66 折收費？」，他感概數個月來處於「捱打」狀態。現時創天一半餐廳客戶，因經營困難要求給予洗碗折扣優惠，但楊潤解釋公司自設車隊運輸是物流既定成本：「沒有可能以別人（行家）標準放在我們之上。」

不過楊潤最終「就範」。現時創天會按食肆的碗碟數量，推出抗疫計劃優惠套餐價錢（1 至 3 箱）。他認為，車隊配送服務收取一批碗碟，數百元價錢運輸費比餐廳請全職洗碗工人仍划算。

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中秋節「細枱」訂座率近8成好暢旺？酒家：欠大枱客埋單收入少3成見下頁】 

業界申請洗碗業資助計劃獲最少資金？

楊潤又稱，食環署的「洗碗業資助計劃」審批資助額，類近洗衣業的計算方式，兩者按水量而定。不過，公司設計的洗碗機器是環保設計，水量受控情況下，每次啟動洗碗機器用水量不多，故獲批資料金額最少。因此他認為，洗碗工場「自救」較實際，因獲批資助額只能應付半個月。他認為，政府對行業了解不足情況下推出資助計劃，若了解更多行業種類、行業生態和現況更理想。

創天洗碗工場團隊各人擔當不同崗位

楊潤曾跟食物環境衞生署商討建議「配對基金」支援餐飲業方案，如餐廳付 5,000 港元費用，政府補貼 5,000 元讓他們，原因是餐廳必定請洗碗工，或使用洗碗工場的服務，變相餐廳生意時能「自己養活自己」，但到現階段未有定案。

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撰文 : 鍾采餘

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