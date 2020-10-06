【疫市營商】做生意睇長線互相扶持　廣告公司疫市撐得住

新冠肺炎肆虐重創市場，市場收縮，商戶機構自身難保，廣告宣傳公司更是叫苦連天。有廣告公司在創辦之初熱心公益，在近期前客戶紛紛施以援手，互相扶持下撐過逆境。

廣告公司「GOD-Platform Ltd.」2009 年成立，創辦人 Eric Chu 說：「我在這一行接近 20 年，很幸運在事業上頗為順利，成功做到想做的工作，創業後我最希望幫助到別人和傳福音。既然我能夠完成夢想，其他人也一樣做得到。公司成立後，我們便開始與很多非牟利機構和基督教機構合作，希望可以回饋社會。」

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▲ Eric 創辦公司以回饋社會為已任。

GOD-Platform 成立第二年，即獲得香港社會服務聯會籌辧的「商界展關懷」計劃獎項，至今仍年年獲獎。Eric 常跟社福機構合作，不但提供社區服務，更提供實習機會予邊緣青年親身體會廣告推廣的工作，發展潛力。

GOD-Platform 在商業合作上亦非常出色，以愉景灣的推廣最具代表性，說：「當時有很多大公司一齊競爭，我們就親身到愉景灣拍攝照片和記錄愉景灣的近期活動，做出針對性的市場推廣計劃，可能對方看到我們的誠意，最後決定起用我們公司。現在愉景灣的 logo 也是我們設計的。」

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▲ Eric 以友情價為餐廳作推廣。

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新冠肺炎疫情打擊營商環境，廣告業更是冰封，Eric 嘆息不少大型廣告版變得又殘又舊也沒人理會。商業機會變少已是新常態，Eric 坦言已守業近 1 年，幸而合作過的朋友最近再找他：「之前幫過他們，他們現在便幫回來。例如最近有朋友開餐廳，我們便收取友情價為他們做菜單設計、決定室內設計的風格等等，大家在疫情下互相扶持，渡過難關。」

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