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【救市攻略】疫情促使日本餐飲業轉型不再　吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品

商管策略 18:33 2020/10/01

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新冠肺炎疫情爆發後，日本人飲食消費行為大幅改變，由在外出用餐轉為居家用餐，餐飲企業被迫改變依賴店內用餐的經營模式。當中牛肉飯連鎖店吉野家將開拓外賣送餐業務，居酒屋「塚田農場」則在店內售賣冷凍食品。

餐飲業成破產重災區

日本餐飲業在新冠肺炎疫情下開展外賣服務，除了為客人帶來便利，同時可大幅減少租金和員工薪金支出。據日本食品服務協會（東京港區）統計，3 月至 8 月日本國內的餐飲銷售額比去年同期下跌 15 至 40％。據帝國徵信統計，1 月至 8 月有 538 間餐飲企業破產，創歷史新最高，而有 80 間餐飲企業因新冠肺炎疫情而破產，也是各行業中最多。

餐飲業冰封 薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救見下頁

生意難做出絕招！日本老牌壽司店猛男速遞壽司疫市生意大增（有片）見下頁

日本餐飲業轉型

牛肉飯連鎖店吉野家早前推出專做送餐的牛肉飯店，同時將東京的個人餐廳變成廚房，公司將在今年確立送餐專業店的模式，明年在日本全面推行。至於居酒屋「塚田農場」也開始售賣炭燒地雞的冷藏品，意大利餐廳薩莉亞計劃在 2021 年 4 月開設面積只有原來約 6 成的小型店舖。

日本老字號「露營界LV」捱過疫市 銷售額連續7年增長兼開主題樂園見下頁

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Photo：YABAI.com

撰文 : 廖淑瑩

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