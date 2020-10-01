【附優惠詳情】買九巴KMB口罩送巴士模型/錢箱/大富翁 口罩同時升級至 Level 2?

KMB九巴口罩繼之前送巴士車仔後，今次送更多禮物，而且更為吸引。



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今次 KMB 推出的新優惠好下:



$200＝買2盒口罩 + 送1架1:110巴士模型 (產品總值$290)

$300＝買3盒口罩 + 送1個九巴錢箱 (產品總值$458)

$400＝買4盒口罩 + 送1盒九巴版大富翁 (產品總值$698)

推廣日期: 10月1日至10月7日

售價點:各間顧客服務中心、美孚曼坊Shop1933、九巴總部及九巴網上商店KMB Shop

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▲ KMB九巴口罩送禮物

此外，根據宣傳圖片顯示，KMB九巴口罩的防護程式已獲提升，由 PFE/BFE > 95% Lv1，升級至 PFE/BFE/VFE > 99% Lv2。但網店資料則更有更新，升級情況有待官方確認。如果升級的話，規格就跟 港鐵口罩睇齊!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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