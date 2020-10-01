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【管理Tips】徹夜難眠後上班如何保持效率？ 4 種方法比飲咖啡更有用

商管策略 17:12 2020/10/01

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良好的睡眠質素能保持健康，或會提升工作效率，但有多少人能做到呢？可能你會說飲杯咖啡可時提一提神，但長遠計可以嘗試以下 4 種方法入手：

（1）慣常的例行公事先行：嘗試先處理例行公事或日常工作，將需時思考、難於處理及高度集中的工作放到最後。暫時不要參與大計劃，因你睡眠不足情況下容易出錯。

（2）電腦工作間嘗試利用顏色區分優先或次要工序：可製作紅、黃、綠 3 色電腦桌布（Wallpaper）。例如，紅色區域代表緊急要處理的事情；黃色區域代表緊急但非必要優先處理的工作；綠色區域是長期項目，可花更多時間處理的工作。

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（3）自我覆核檢視錯誤：自己花時間重申自我覆核當天工作，如感到疲倦或可找同事幫忙審視當天工作。

（4）抽取適量時間稍作休息：若能抽取 20 分鐘的時間作小睡片刻，一番休息過後工作效率必定能提升。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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