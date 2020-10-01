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終於出其他顏色口罩! 屈臣氏推粉紅色中童 Lv3 口罩

行內熱話 15:50 2020/10/01

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很久沒推出新口罩的屈臣氏，終於公布推出新產品 - 粉紅色中童口罩。
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

事實上，近月香港口罩市場起很大變化，單靠平價已無法吸引買家，各家口罩廠皆推出顏色甚至圖案口罩。今次屈臣氏總算行出貼市一步。今次新推出的屈臣氏WatsMask Level 3 粉紅色口罩，為中童尺寸(145mm x 95mm) ，亦適合小臉女士使用。一盒 30 個，全獨立包裝。

售價方面，易賞錢購買價為 $95，另更送 $10 現金券。各大屈臣氏門市有售。

其他內容】 可以單買! 日製三次元．中衛特別版口罩有現貨賣! 屈臣氏賣 $28 包 【購買詳情見下頁】

 

屈臣氏粉紅色中童 Lv3 口罩

 
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屈臣氏粉紅色中童 Lv3 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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