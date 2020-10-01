終於出其他顏色口罩! 屈臣氏推粉紅色中童 Lv3 口罩

很久沒推出新口罩的屈臣氏，終於公布推出新產品 - 粉紅色中童口罩。



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事實上，近月香港口罩市場起很大變化，單靠平價已無法吸引買家，各家口罩廠皆推出顏色甚至圖案口罩。今次屈臣氏總算行出貼市一步。今次新推出的屈臣氏WatsMask Level 3 粉紅色口罩，為中童尺寸(145mm x 95mm) ，亦適合小臉女士使用。一盒 30 個，全獨立包裝。

售價方面，易賞錢購買價為 $95，另更送 $10 現金券。各大屈臣氏門市有售。

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▲ 屈臣氏粉紅色中童 Lv3 口罩



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▲ 屈臣氏粉紅色中童 Lv3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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