【疫市營商】掃手機俾錢太落後？Amazon One手掌支付面世

年不斷進軍實體零售業務的亞馬遜（Amazon.com），在早前新推出另一項掌紋支付服務 「Amazon One」。目前在美國部分的無人商店 Amazon Go 內，該公司在手機 QR Code（二維碼）掃描機外，更會加設上述的設備，用戶只需把手掌放在掃描器上 1 秒左右，即可入店開始購物。

官方指出，用戶毋須擁有 Amazon 戶口也能使用「Amazon One」於店內購物，但之前必須先把掌紋資料綁定手機號碼與信用卡資料，唯暫時只有位於美國西雅圖的 Amazon 自家無人店支援「Amazon One」，未有其他店鋪能夠使用。

另一方面，該公司強調會以高規格處理個人私隱資料，而掌紋數據會被加密並儲存於自建與安全的雲端伺服器上。

【不斷更新】遙距營商計劃 申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】