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【管理Tips】工作量過多主管如何處理？刪除一項工作即提升下屬工作效率

商管策略 15:07 2020/10/01

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現在職場講求生活與工作平衡（work-life balance），但實際做到的人恐怕不多。員工工作量大，很多主管認為只要調整工作方式、實行彈性上班時間，就能達到工作與生活平衡。但有研究指，這些方法完全無效，關鍵是在於刪除一項工作即可大大提升員工效率。

工作量過多易致情緒不滿、離職意慾增加

為了研究工作與生活無法平衡的主因，麻省理工史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）教授 Erin Kelly 和 Phyllis Moen 在 2010 至 2014 年，跟全美最大的 500 間企業合作，調查其技術部門 1,000 多名主管、員工。結果多數受訪者表示工作多到不可能在既定時間內完成。

Erin Kelly 表示，長期工作量過多，導致員工不滿的情緒增加、想離職。同時，員工為了在既定時間內完成最多工作，可能犧牲工作質素，創意力減退。

中式管理嚴政出高徒？搜狐遲到罰500・華為45歲被退休・阿里新員工絕對服從見下頁

團隊成員可用儀表板追蹤各自的工作進度，減少不必要的會議、聊天和回覆電子郵件的時間

 LinkedIn 推「限時動態」增個人職場聲譽 心得：勿分享個人美圖・講上司壞話見下頁

刪除「低價值」工作 提升員工工作質素

為了避免工作過量，Phyllis Moen 建議技術部門，嘗試採用雙軌制工作再設計（dual-agenda work redesign），透過雙向溝通，重新思考員工的工作內容，並修正對員工的期望，繼而建構工作排程。例如，讓下屬參與主管會議，了解目前的組織策略，繼而刪除「低價值」工作。或者，團隊成員可用儀表板（dashboard）追蹤各自的工作進度，減少不必要會議、聊天和回覆電子郵件的時間。

計劃實行 1 年後，跟實行彈性工作的同事相比，採用新工作模式的員工和主管，工作厭倦程度下降，工作滿意度上升。3 年後，團隊的員工和主管離職率減少40%，營業額的投資回報率更增加 1.6 倍。

當面批評・潑你冷水 遇上「乞人憎」老闆3招輕鬆應對見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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