  • 27°C
香港時間 : 20201001日 (四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】減3萬銷售渠道收入反增52%！Nike完美示範O2O征服消費者

商管策略 15:04 2020/10/01

分享：

美國體育用品生產商 Nike 公布截至今年 8 月底的業績，收入為 106 億美元，按年跌 0.6% 。即使品牌早年刪減 3 萬個傳統零售渠道，轉攻網上銷售仍能為公司帶來 8 成的收入增長。品牌著重與顧客在網上網下互動，因而制定 4 個策略為消費者帶來新鮮感。

（1）搶購限量鞋款免排隊 以App預約引流至網上

過去要購買「限量版」波鞋，顧客需要在特定門市排好幾個小時隊，勞民傷財，隨時連死忠粉絲也嚇走。Nike 在 2015 年於 20 多個國家推出波鞋專屬app（流動應用程式）《SNKRS》，用戶只需登入會員帳號即可能登記購買限量鞋款，抽中的顧客可在 app 內直接預訂。每次有限量鞋款推出時，app 都會有大量人湧入，《SNKRS》因此被稱為「搶鞋 app」。

LVMH斥7.5億歐元改建老牌百貨公司 大搞時裝騷吸內地客見下頁

用戶只需在「SNKRS」登入會員帳號，就能登記購買限量鞋款，被抽中的顧客可在 App 內直接預訂。

這款 app 不但能把人流由「街外」（網下）拉回網上，還能精準鎖定目標客群，養成會員定時在 SNKRS 查看最新產品資訊的習慣。單計 2019 年《SNKRS》 便佔 Nike 整體電子商貿收益 2 成。

（2）以運動種類推出專屬App 加強用戶互動

Nike 也針對不同運動喜好，推出會員專屬的跑步與健身 app，提供全方位服務。隨著運動時數或跑步里數增加，會員可「解鎖」不同獎勵，如獨家跑鞋、Apple Music 的免費運動音樂。目前 Nike 有超過一半會員使用其運動 ａpp。Nike 的做法證明長期緊密跟會員互動能提高銷售動力。Nike 前首席數據總監 （Chief Digital Officer）Adam Sussman 表示，會員在 app 購物比起非會員在網頁上購物，消費金額增加 3 倍。

GAP實體店業績大跌近半！靠花色口罩 3個月帶來1.3億收入見下頁

Nike Live 位於美國洛杉磯的分店。

（3）設小型概念店 會員限定

除了改善網上會員體驗，2018 年 Nike 開始在不同地區、推出各種新型態概念店，如 Nike Live 能串聯網上數據與網下體驗，以小型鄰里商店（neighborhood store）亮相，只為周邊地區會員提供服務。

首間 Nike Live 設在洛杉磯，為附近會員提供專屬產品。產品種類參照後台收集到的數據而設，更新速度比一般 Nike 店舖快，每兩星期就會更新 15％ 服裝和 25％ 鞋類，而一般店鋪每 30 天至 45 天才會更新產品。Nike Live 也提供即時、個人化的服務，會員可以事先在 App 上保留自己想要的產品，再到 Nike Live 的智能儲物櫃掃描取貨；在店面內看到喜歡的產品，只要即時掃描條碼，就能通知店員把產品拿給你，毋須親自通知店員，節省等待時間。

「可樂雙雄」疫情命運截然不同 3 大因素令可口可樂輸給百事見下頁

Nike在2019年於日本東京開設Nike Live概念店

（4） 設回訪獎勵機制 定期拜訪解鎖免費限量產品

為了確保會員定時到訪實體店，Nike Live 設有商品解鎖機，會員每兩星期以電話掃描商品解鎖機的條碼，即可兌換獎勵、得到免費的限量產品與鞋盒；店內也提供運動器材，可以在此測試運動服飾是否合身，還可事先預約 30 分鐘、一對一的專家諮詢。Nike 目前只在 10 個國家，推出新型態店鋪，未來預計會在全球拓展，開設 150 至 200 間 Nike Live。

會員可以事先在app上保留自己想要的產品，再到Nike Live的智能儲物櫃掃描取貨

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Phan Minh Tuấn、Nike

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】 遊戲角色變生財工具　任天堂如何令 Mario「一跳成名」？
2020/09/24
【SME學堂】 遊戲角色變生財工具　任天堂如何令 Mario「一跳成名」？
【疫市營商】難入過名店！ Amazon首推奢侈品店只限獲邀VIP消費
2020/09/24
【疫市營商】難入過名店！ Amazon首推奢侈品店只限獲邀VIP消費
電子商貿 數碼轉型 網上購物 Nike 零售 業績公布

下一篇文章

穿戴裝置踩入時尚界！Google・Levi’s 合推智能牛仔褸 具自拍導航功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹