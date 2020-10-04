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【疫市營商】不安插廣告有利推廣　放置類手遊配西洋幻想畫風瞄準全球市場

商管策略 11:21 2020/10/04

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焦急水獺遊戲有限公司現時已稍具規模。

流動遊戲市場競爭激烈，穩健發展的前提是保證市場足夠龐大。有香港遊戲公司吸取過往經驗，採用更易獲 App Store 官方遊戲發行平台推廣的可愛西洋幻想畫風，盼以新作進軍更大市場。

「焦急水獺遊戲（Anxious Otter Games）」2017 年成立，曾開發《滾動尼馬》、《太空農夫》等網頁和手機遊戲。創辦人劉嘉承（Philip）說：「一開始我們是 4 人公司，《滾動尼馬》下載量超過了 10 萬並成功獲利後，我們便開始嘗試認真做其他遊戲；之後推出的「放置類」遊戲（用家離綫遊戲會自己玩）《太空農夫》至今大約有 80 萬左右的下載量，成績不錯，但改善之處倒有不少。」《太空農夫》」在「創意香港」贊助的首屆「香港遊戲優化和推廣計劃」裏額外獲得港幣 10 萬元資助。

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焦急水獺遊戲有限公司創辦人劉嘉承（Philip）。

工作室最新作品《龍族大亨》也屬放置類遊戲，系統類近除了能減低開發成本外，亦可留存之前的抽蛋系統等成功玩法。劉嘉承說：「放置遊戲基本上都是利用抽蛋及內置廣告獲取收入，部分手遊會在遊戲中途突然彈出廣告，開發商有收入但換來用戶不滿，我不想做這種模式。如果玩家想在遊戲內有獎勵可以主動按廣告，但不按無所謂。這種做法或者短期收益會少點，但玩家評分更高，而在遊戲發行平台高評價更有利遊戲推廣。」

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新作品《龍族大亨》也是放置類遊戲。

劉嘉承又指，在「香港遊戲優化和推廣計劃」裏學到不少推廣技巧，並學習到如何了解市場，他指出市場推廣是製作遊戲中的重要一環，需撥出開發資金 5 至 6 成，以防遊戲在茫茫遊戲海裏默默消失。至今「焦急水獺」已花費 7 位數字在遊戲廣告，正是為了做好推廣。

《太空農夫》畫風偏向日系，受眾較少，《龍族大亨》則是採用歐美玩家更喜歡的西幻畫風，對官方發行平台（如：Google Play Store）來說會更易推廣。根據經驗，遊戲獲官方平台推廣的話大約可以多 10 至 20 萬的下載量，非常驚人。

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玩家可以觀看廣告獲得獎勵，看廣告是非強制性的。

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劉嘉承笑言：「其實愈簡單的放置遊戲會愈難賺錢。所以需要在各方面都花心思，才能在這麼多遊戲裏頭突出到自己，讓公司能持續地營運下去。評分高，畫風多人喜歡，推廣上便更能順水推舟，乘風破浪。」

《太空農夫》的日系畫風不利於全球推廣。

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撰文 : 陳文政

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