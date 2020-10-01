【遊日注意】又少一間廉航飛日本？傳日本亞航將關閉　原因：旅遊前景不明・需求不足

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業界苦苦掙扎。有消息指，亞洲航空集團（AirAsia Group）將關閉日本亞航（AirAsia Japan）。促成日本亞航關閉的原因，主要是需求不足及日本旅遊前景不佳。

傳亞航將結束日本業務

據《日經》報導，亞航董事在星期一（9 月 28 日）會議上決定，結束亞航和日本夥伴合資的日本亞航。《共同社》消息則指，日本亞航已經將關閉的消息告知日本愛知縣地方政府，該公司有 2 架飛機停放在名古屋中部國際機場。相關文件顯示，亞航透過全資子公司投資日本亞航，共持有 33% 日本亞航股份，其他股東包括日本樂天（Rakuten）、Octave 基礎設施基金、化妝品商蘭碧兒（Noevir）和運動用品牌 Alpen。

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▲ 美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines），將會裁員共3.2萬人

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美國兩大航空公司裁員

至於美國兩大航空公司美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines），因等不到政府的紓困措施，將裁員共 3.2 萬人。受到新冠肺炎疫情衝擊，美國航空今年上半年虧損近 50 億美元，而聯合航空則虧損近 33 億美元，其他航空公司亦普遍出現虧損，損失預計會持續到 2021 年。

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Photo：dreamcatcher-68、Hajime NAKANO@Flickr、tjdarmstadt