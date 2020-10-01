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【樂園不再？】迪士尼裁員2.8萬人　樂園重開・直播箍客・酒店爆滿也難救市？

業界頭條 10:00 2020/10/01

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新冠肺炎疫情在美國爆發至今已近半年。雖然主題公園最近有限度重啟，加上內地國慶黃金周假期開始，上海迪士尼酒店預訂亦爆滿，但似乎對迪士尼未有太大幫助。迪士尼早前宣布裁減 2.8 萬名員工，主要集中在遊樂園業務上，而迪士尼郵輪、實體門市等其餘業務也會受裁員影響。

迪士尼裁減2.8萬人 樂園成重災區

迪士尼位於佛羅里達州、加州的兩大主題公園共有約 11 萬名員工。裁員名單中有 67% 屬於兼職人員，但也有部分屬高層及全職員工。迪士尼樂園、體驗及產品業務主管 Josh D'Amaro 表示，他們過去盡可能不裁員，但在受到新冠肺炎疫情衝擊 7 個月後，無辦法撐下去，不得不出此下策。他也將部分裁員原因歸咎加州政府遲遲不肯取消樂園禁令，加重迪士尼在疫情的傷害。

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環球影城上季營收暴跌94%，樂園在8月底宣佈裁減約1,000名酒店員工

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樂園業務成收入來源 環球影城亦受影響

主題公園業務一向是迪士尼主要收入來源，去年便佔迪士尼 696 億美元營收的 37%。然而在今年 8 月發表的業績中，樂園業務營收衰退達 85%，而且虧損近20億美元。雖然上海、香港、東京、巴黎、佛羅里達州等地樂園陸續有限度重啟，但成效不彰。迪士尼坦言，開放園區後來訪的遊客數目不如理想，尤其是由其他州份前來遊玩的旅客仍較往年大幅減少。

不只迪士尼受到重創，環球影城上季營收暴跌 94%，樂園 8 月底裁減約 1,000 名酒店員工後，在 9 月中又宣布 5,400 名員工的無薪假延長直至另行通知。

主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲見下一頁

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Photo：pexels、Studio Kei、pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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