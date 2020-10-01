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穿戴裝置踩入時尚界！Google・Levi’s 合推智能牛仔褸 具自拍導航功能

商管策略 12:43 2020/10/01

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智能手錶相信大家不會陌生，而一件牛仔褸更可以成為智能裝置。Google 最近涉足時裝界，跟 Levi Strauss 合推智能牛仔褸，用戶將智能手機透過藍牙與外套連接，就可以進行遙遠控制，讓這件外套不只是時尚服飾，更多了科技元素。

科技融入時裝 牛仔褸變穿戴裝置

Google 早在 2013 年已推出穿戴裝置，當中配備語音控制、相機鏡頭以及擴增實境 (AR) 功能的 Google Glass，曾與紐約時裝品牌 DVF 推出聯名款式。但最後礙於私隱權、市場反應冷淡，Google Glass 於 2015 年停產。這並不影響 Google 在穿戴裝置領域上前進，旗下進科技與計劃部門（ATAP）的 Project Jacquard，研究將觸控與手勢互動能力融入各種布料，關鍵是如何將棉、絲等布料成分結合合金，導入可傳送觸控訊號的智能紗線，並以觸覺感應（haptics）互動。

Google 與牛仔品牌 Levi's 推出的新款牛仔褸，用戶只要穿上外套、連接電話的藍牙訊號，對感測器做出向內、向外、輕拍兩下、覆蓋等 4 種不同手勢，就能操作執行包括自拍、音訊、記錄、導航、Google 助理等 19 種功能。

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特殊纖維的布料設計，可讓用家設定4種手勢來操作功能，例如輕拍兩下聽取Google導航的下一個路線。

智能服飾潛力大

穿戴裝置成為趨勢，研查機構 IDC 的報告顯示，智能手錶、基礎健身手錶（Basic Watch）市場佔有率高，但智能服飾市場出貨量將由 2017 年的 210 萬件，增加至 2021 年 1,150 萬件，增幅僅次於智能耳機的 58.5％，潛力驚人。

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LV曾推出多款智能手錶

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過去有不少科技應用多以運動服飾為戰場，如 Nike、Under Armour 等，看準的是運動場域的功能性大於美觀。時裝界卻持相反態度，美感與品味主宰了整個行業，這也是 Apple Watch 面世後，Louis Vuitton 仍能推出一隻價格高於前者 8 倍的智能手錶，受到時尚界青睞。

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Photo：LEVI'S、Project Jacquard、Louis Vuitton

撰文 : 廖淑瑩

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