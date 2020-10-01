港產 TL Mask Level 3 彩虹口罩 售$60/30個

香港口罩廠 TL Mask 進行限時減價，Level 3 多色彩虹口罩售 $60/30個起。



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廠方把彩虹 Level 3 口罩減價，原價 $82 的非獨立包裝口罩特價售 $60 盒，獨立包裝口罩原價 $90 盒，特價售 $72 盒。口罩有多種顏面選擇，買家可到官網選購。

▲ 港產 TL Mask Level 3 彩虹口罩

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TL Mask 規格

-通過美國ASTM F2100-19 Level 3測試

-細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上

-粒子過濾效率(PFE)高達99%以上

-成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

-每盒30個

售價

$70(獨立包裝)

$60(非獨立包裝)

口罩購買連結



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▲ 港產 TL Mask Level 3 彩虹口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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