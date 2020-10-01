【買二送一】Good Mask 配色+ 萬聖節 Level 3 口罩 售$72/30個 有成人中童尺寸

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【香港製造】B.Duck 可愛圖案獨立包裝口罩 三種尺寸 Aeon 特價售 $119 /30個
香港口罩廠 Good Mask 終於公布最新一次的口罩發售安排。
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今次 Good Mask 開賣有 3 個賣點 : 首先只首次發售類似中衛口罩玩色系列的配色口罩，另外還有一盒有 5 款的萬聖節版。此外，今次廠方會舉行買二送一優惠，三盒需同價錢。例如原價售 $108/30個的配色口罩，買二送一後只售 $72 盒。另外，今次成人款更有 160mm 尺寸，方便小瞼女士使用。
口罩發售資料
開賣時間: 10月3日中午12點至10月9 日23:59
出貨時間： 10月10-30日
付款截止時間10月16日
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Good Mask口罩規格
- BFE, PFE, VFE >99%
- ASTM Level 3
- EN14683 type II R
- 成人175*95mm / 160*95mm
- 中童145*95mm
1.配色
-每盒單色，共6款
皇室藍 x銀河灰
蜜桃粉x櫻花粉
曜石黑x寶石藍
曜石黑x蜜桃粉
霧霾藍
大象灰
售價
配色99 50片 : $148/盒 平均價: $98.6/盒
配色99 30片獨立包裝: $108/盒 平均價: $72/盒
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2.萬聖節特別版
- 全新顏色
- 只有獨立包裝30片, 一盒齊5款
售價
30片獨立包裝: $108/盒 平均價: $72/盒
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟