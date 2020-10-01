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【香港製造】B.Duck 可愛圖案獨立包裝口罩 三種尺寸 Aeon 特價售 $119 /30個

行內熱話 03:08 2020/10/01

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Aeon 百貨表示，即將發售一系列 B.Duck 防疫用品。
  
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次 Aeon 發售的產品包括 : MainettiCare B Duck 三層一次性獨立包裝 BFE/PFE≥98% 口罩 (成人/中童/幼童)，售價為 $119/30個﹔MainettiCare B Duck HK96 五層獨立體幼童 3E>98% 口罩 (納米纖維過濾) 售 $79/5個。兩款口罩皆為香港製造，跟市面常見的中國製版本不同。 

此外，購買任何 B. Duck 口罩一盒即送 B. Duck 抗菌口罩夾一個，購買滿 $300 再送 B. Duck 抗菌口罩盒。

售賣資料 

售賣日期：10月1日至7日
售賣地點：AEON STYLE康怡、黃埔及AEON屯門店

其他內容】【可以單買!】日製三次元．中衛特別版口罩有現貨賣! 屈臣氏賣 $28 包 【購買詳情見下頁】

MainettiCare B Duck 三層一次性獨立包裝口罩

 

其他內容】 25折發售! Protector 中童口罩 30 個裝超平價賣 $119減到$30盒!【購買詳情見下頁】

MainettiCare B Duck HK96 五層獨立體幼童口罩

口罩產品詳情 

其他內容】 【附購買詳情】3E>99%超抵買! 真日本製造三次元口罩 荃心賣 $138/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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