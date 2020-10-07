【香港製造】延長特價! B.Duck 可愛圖案獨立包裝口罩 三種尺寸 Aeon 特價售 $119 /30個

Aeon 百貨表示，正發售一系列 B.Duck 防疫用品。



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今次 Aeon 發售的產品包括 : MainettiCare B Duck 三層一次性獨立包裝 BFE/PFE≥98% 口罩 (成人/中童/幼童)，一盒齊 4 款圖案口罩，售價為 $119/30個﹔MainettiCare B Duck HK96 五層獨立體幼童 3E>98% 口罩 (納米纖維過濾) 售 $79/5個。兩款口罩皆為香港製造，跟市面常見的中國製版本不同。

此外，購買任何 B. Duck 口罩一盒即送 B. Duck 抗菌口罩夾一個，購買滿 $300 再送 B. Duck 抗菌口罩盒。

B. Duck口罩售賣資料

售賣日期：10月1日至7日(延長至 14 日)

售賣地點：AEON STYLE康怡、黃埔

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▲ MainettiCare B Duck 三層一次性獨立包裝口罩

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▲ MainettiCare B Duck HK96 五層獨立體幼童口罩

口罩產品詳情

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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