每年提供 130 億度電! 中國自主研發三代核電技術「國和一號」完成

早前國家電力投資集團宣布，中國具有完全自主知識產權的三代核電技術「國和一號」完成研發。中國官媒表示，「國和一號」是中國十六個重大科技專項之一，研發歷時 12 年，代表著當今世界三代核電技術的先進水平，是中國核電技術研發和產業創新的最新成果。



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據央視報道，又稱作 CAP1400，是中國在引進消化吸收國際先進三代核電技術的基礎上，依託國家大型先進壓水堆核電站重大專項開發的、具有自主知識產權的大型先進核電型號，具有安全係數高、經濟性能好、創新成果多等特點。「國和一號」研製團隊攻克了主管道鍛造、主泵製造、數碼化儀控系統研發等一系列制約我國核電發展的難題，並且積累了大量試驗數據填補了國內標準基礎數據方面的空白，形成了三代核電設計、建造、材料、焊接、無損檢測等技術標準，實現了中國核電從技術到產業的跨越。

報道指國和一號是國家重大科技專項之一，由國家電投集團在引進消化吸收國際先進核電技術的基礎上，開發的擁有自主知識產權的核電技術，採用「非能動」安全設計理念，單機功率達到 150 萬千瓦，是中國自主設計的最大功率的核電機組。

國家電投核能總工程師 「國和一號」總設計師鄭明光表示，「國和一號」它能夠為社會提供強大的電力，每小時可以為電網提供 150 萬度電，每年的話基本上能夠提供將近 130 億度電。

國家電投核電重大專項辦公室主任郝宏生稱，有 477 家單位參與整個項目的研發，26000 多名工程設計人員參與其中，自主的研發、自主的設計、自主的製造、自主的運維，我們認為這是一個全方位的提升，由二代升級為三代。

報道指，「國和一號」核電機組設計壽命達 60 年，發生嚴重事故的概率相比二代核電機組降低 100 倍。單台機組年發電量可滿足超過 2200 萬居民的用電需求，每年可減少二氧化碳等溫室氣體排放超過 900 萬噸。

據統計，截至2019年底，中國在建核電機組 13 台，總裝機容量達到 1387.1 萬千瓦，居全球第一。

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