美國男子留負評予泰國酒店被控誹謗 或面臨 2 年牢獄之災

近年網上酒店評價是不少旅客會否入住的考慮因素之一，尤其愈詳細的留言、愈多人留 comment 就愈有參考價值。不過大家別以為網上言論是可以無後顧之憂，近日一名美國男子 Wesley Barnes 涉嫌在網上發表對泰國 Sea View Koh Chang 酒店的負評，而被控告誹謗，或會面臨 2 年監禁。



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美國男子 Wesley Barnes 在 Tripadvisor 網站發表對泰國 Sea View Koh Chang 酒店的負評，提到酒店對待員工極差，如同「modern day slavery」（現代奴隸），因而讓酒店認為言論失實，聲譽受損，於是決定控告其誹謗。Wesley Barnes 一度被扣留多日，現正保釋候查，留待 10 月 6 日上庭，最高可判處 2 年監禁，並罰款 20 萬泰銖（約 HK$48,947）。

酒店聲明指，雖然控告 Wesley Barnes 誹謗的舉動是有點誇張，但由於相信他日後會持續撰寫負評，故此先發制人，採取阻嚇措施。酒店也稱曾就負評事件聯絡他，但未獲回應。其實在負評事件發生前，Wesley Barnes 曾攜帶外面購買的酒水於酒店餐廳內享用，但拒絕支付開瓶費，與酒店發生爭執，一度引起混亂。其後酒店讓步，豁免開瓶費用。

在泰國，誹謗屬於刑事罪行，而且是嚴厲的法律，被濫用以讓新聞工作者、示威者等噤聲。即使批評者是訴諸事實也好，被批評者承認真有其事的話，都足以構成誹謗。批評者需要證明有關言論是涉及公眾利益，方有脫罪的可能。

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