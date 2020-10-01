自從新冠肺炎疫情爆發，香港的口罩廠如雨後春筍，保守估計也超過 100 間，當中更吸引了在美國矽谷創業的 Alvin。他放下在美國創新科技的生意，回流香港設立口罩廠，為的是要引證他一直藏在心中的創業理念「商場如戰場！」

「借時事話題先贏大眾的注目。」新聞公關 Sammy 率先提出。「無錯！要突圍而出，最重要就是有話題性。」Alvin 與一般「廠佬」心態不同，在美國創業圈遊走多年，他有一套策略贏取客戶；今次他特意找來新聞公關 Sammy 及商借測試機器，檢驗政府的「銅芯口罩」並開放參觀廠房，成功在 4 月底捕捉了大眾的眼球，小勝一仗。

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「網上帶動網下？還是綫下帶動綫上生意？」口罩銷售平台負責人 Koey 好奇地問他。「你話打仗完全用飛機空襲？還是要地面部隊配合？」Alvin 答得風趣幽默。事實上，口罩網上銷售在四月起已經被各大社交媒體平台封殺了；Facebook、Google 等宣傳途徑都禁止發布口罩廣告，但有些廠商仍鍥而不捨嘗試避開審查賣廣告，結果當然事倍功半。

「轉直銷，將樣板跟宣傳單張一併寄給潛在客戶。」Alvin 像在指揮一支軍隊，不斷變陣爭取最大市場，此方法成本增加了，但目標客戶精準，回報比綫上廣告好得多。與此同時 Alvin 專注在款式上贏得市場份額，包括推出不同的顏色、漸變色甚至引入韓式立體口罩機，做出獨當一面的港產立體口罩。

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「Alvin 看似戰無不勝，但卻曾經輸給他口中的戰友，一個口罩銷售平台創辦人 Koey 」Sammy 在旁搖頭嘆息。他望着色彩繽紛的口罩，想起了Koey 假扮誠懇的模樣。「我們是彩虹戰隊，我在前綫衝鋒陷陣，你在後方全力支援。」每次 Koey 也買很多小禮物送給工廠同事，帶起團隊精神。當合作兩個月及拿到 Alvin 的信任，Koey 便開始拖數，數十萬的欠款差點拖垮工廠的營運。有說 Koey 投靠敵人，但 Alvin 相信她應該是找到下一個「目標」。一朝被蛇咬，Alvin 再不相信網商了。

此時零售店舖結業潮導致租金下降，Alvin 終於開展地面戰了，他決定在尖沙咀開實體店，讓客戶自己挑選款式，客戶既有 Shopping 體驗也馬上買到特色口罩。專門店亦成為新聞的焦點、在大眾間口耳相傳，在鬧市放置了一個活生生的廣告牌。當大家以為實體零售已死，最終卻發現原來網下推廣才可以帶動網上的生意。

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在一街之隔的海防道，另一口罩廠的旗艦店也即將開幕，Sammy 彷彿看見 Koey 的蹤影，Alvin 決定來一場「帝國反擊戰」，也許口罩界的戰國時代即將來臨。

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Photo：John Terning