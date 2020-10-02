【疫市營商】文創・商業品牌擦出火花！「香港。字典」貼地解釋本地文化引共鳴

為藝術閣下可以犧牲幾多？「香港。字典」社交專頁創辦人 Wilfred Kwok 直言，新冠肺炎疫情下反而更多人關注其《Instagram》帳號 ，就算他沒有收入仍堅持每日出帖，未來有意將作品擺放藝術展展出，先儲一筆資金再作打算；近日「香港。字典」跟香港品牌京都念慈菴合作，用帖文解釋香港流行語，引起讀者共鳴之餘，品牌又獲更多關注，商業藝術創作成功合作又一例子。

去年哲學系碩士畢業的 Wilfred ，從開《Instagram》帳戶出帖起家，生活化語言字詞解釋社會流行現象，引起為新世代共鳴；而其瘋傳的 IＧ 濾鏡原來是 Wilfred 免費授權給專業濾鏡創作人 Ted 製作。他稱歡迎能達致雙贏的合作，而非商業計劃的合作大部分也不會收費。

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▲ 「香港。字典」跟香港京都念慈菴合作，貼文解釋引起讀者共鳴之餘，廣告更討好。

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不過，從事文創藝術工作者也要維生，Wilfred 說：「如果做一樣東西沒有人支持，或者做得開心但不會長久。」習慣一日推一條帖的他，鮮有將廣告融入帖文。談到跟京都念慈菴的宣傳企劃，他指「靚女」一詞非字面解釋，而是疫情衍生出來對「靚女」的定義，是「關鍵是除咗口罩之後都咁靚」，引起大眾共鳴；宣傳手法並非以傳統直白方式陳述產品設計，廣告商亦更認同。

Wilfred 正籌備成立兩周年的「香港。字典」出書計劃，又網上招攬插畫師，現時正計劃將「概念藝術」（文字、圖片及說明文字）的呈現方式轉化成實體，並透露將推出肥皂產品，但刻上「不要執」（網絡流行詞語），除帶出反思意味外，也期望具體呈現抽象概念能加強讀者互動。

▲ Wilfred 現時8成是設計港字典新帖，偶然插畫師也會幫手設計。

Wilfred 續稱，有意把作品在藝術展擺放，但參展需籌措資金，故希望先吸納廣告商合作，並計劃招募其他志同道合的人「一齊玩」。

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Photo： Hk.dict facebook、Hk.dict instagram