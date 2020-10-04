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【疫市營商】樓上咖啡店新餐單應市　加推精品咖啡後疫情殺出重圍

商管策略 03:58 2020/10/04

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新冠肺炎疫情反反覆覆，近期稍見緩和人流回升，便宜的「抗疫套餐」開始淡出市場，餐廳開始推出特色美味餐點，追回今年損失的營業額。有樓上咖啡店更推出期間限定飲品並力推其主打的精品單品咖啡，盼在咖啡店林立的市場裏憑藉特色飲品「後疫情反擊」。

位於旺角西洋茶南街的樓上咖啡店「Hands-On Coffee」創辦於 2 年前，創辦人 Reeves Chung 說：「咖啡店當然以咖啡為先，我本身做了差不多 9 年咖啡豆批發，也有做本地烘焙，近年嘗試進軍前零售業。單品咖啡在近年開始流行，我們亦引入了哥斯達黎加、埃塞俄比亞等地的單品咖啡豆，滿足客人需要。」

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Hands-On Coffee 創辦人 Reeves Chung。

Reeves 解釋，非單品的咖啡豆稱為併配咖啡（Blended Coffee），特點是採用不同品種的咖啡豆達到口味平衡，與之相比單品咖啡的品質要求嚴格，雖然成本稍高，但取而代之的是能品嚐到土地的風味，這方面紅酒領先非常多。又由於 Hands-On Coffee 只採用精品咖啡豆， 為了控制品質他更會前往產地視察咖啡豆的收成及處理方法，最後才決定入貨，確保咖啡味道有保證。

在新冠肺炎疫情期間，客人以至老闆自顧不暇，自然無心情無時間細味；現在疫情稍為緩和，多了客人，餐廳也多了動力鑽研營銷和產品開發。

疫情促使日本餐飲業轉型不再　吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品 疫情促使日本餐飲業轉型不再　吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品

Single Origin Espresso based Latte，芳香、口感淡而不膩，不知不覺便飲了半杯，非常美味。

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單品咖啡通常都以手沖或虹吸的方法沖泡，Hands-On Coffee 則採用常見的意式咖啡機來做出 Single Origin Espresso 的 Latte 、Mocha 等款式，客人更易入門嘗試到單品咖啡豆與配方咖啡豆的分別，提供了品味咖啡的階梯。他們亦有不同的咖啡滿足有特定需求的客人，例如 9 月他們便推出了期間限定的低咖啡因 CBD 咖啡 「Mo Chur Chur」。

飛驒和牛漢堡配焗薯。

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Lunch 勿做「孤獨精」！ 一齊用餐同事融洽兼增工作效率見下頁

Reeves 指出，早兩個月為了在疫情「存活」，餐廳推出了抗疫套餐，外賣自取、堂食近乎半價。有鑑市況回復，客人消費意欲開始回升，餐廳推出了全新餐單，供應用料好、性價比高的美食，又說：「受新冠肺炎疫情影響今天餐廳很多計劃都叫停。現在環境變化，我們希望提供到更多選擇給客人。將咖啡的內涵介紹給大家知道。」

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撰文 : 陳文政

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