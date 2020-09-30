【可以單買!】日製三次元．中衛特別版口罩有現貨賣! 屈臣氏賣 $28 包

近來屈臣氏各門市正進行三次元和中衛口罩的換購活動，但有網民發現，由今日起買家可以單獨購買。



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本來屈臣氏正進行三次元和中衛口罩的換購活動，買家購物滿 $200，即可以 $20 換購一包 5 個的口罩。不過由今日起，不少分店已開始更換價錢牌，讓買家可用 $28 直接購買。注意各分店發售的款式不同，通常會有日本三次元口罩賣，中衛口罩則有迷彩、牛仔和酷黑口罩發售。如果大家想購買的話，可到附近的屈臣氏睇睇。

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▲ 日本三次元口罩。

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▲ 中衛特別版口罩迷彩

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▲ 中衛特別版口罩牛仔

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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