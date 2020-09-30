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教直播帶貨・接外賣訂單系統・的士業補貼　工商聯續辦全港購物節救市

業界頭條 20:42 2020/09/30

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香港新冠肺炎疫情持續波動，本港經營環境未回穩。全港各區工商聯（工商聯）今年繼續舉辦「全港購物節」，以網購平台為主打，並推出的士業補貼計劃和餐飲業外賣平台，幫助商戶用數碼轉型振興本港經濟。據悉，現時已超過 5,000 間商戶加盟，合作夥伴包括：中國移動、華為、中國人壽、雅虎香港、中國太平洋保險等。

「全港購物節」2013 年開始舉辦，今屆設立全港生活圈產品直播專區，並聯同業界推出的士業補貼計劃，包括司機最多可獲一筆過 320 元補貼及最多 8 個月推廣補貼，並安裝指定電子支付系統；按乘客使用電子支付情況作補貼。此外，消費者使用電子支付的士車資，可獲 10 元（港幣/人民幣）等優惠券。

零售業總銷貨額跌逾1成 商會：政府應加碼助中小企數碼轉型救亡見下頁】 

全港各區工商聯就國慶日，即時全港生活圈國慶直播帶貨嘉年華。

全港各區工商聯會長兼活動召集人盧錦欽表示，「全港購物節」除了照顧本地消費，香港商戶可在「全港生活圈商城」的大灣區產品展示交易平台建立品牌，加強兩地商戶合作，並為香港人及海外遊客提供消費優惠活動。其中，美妝智能零售平台「Mbeaute魅人」也設跨境網購平台及網上網下帶貨。

同場的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，香港行業在新冠肺炎疫情下，運用科技適應營商環境突變，期望本港公司能把握機會將產品推向大灣區。

的士或紅色小巴司機網上補貼申請延長至 10月15 日見下頁

全港購物節於9月30日即日啟動

此外，工商聯為本地餐飲業提供外賣訂單系統，且活動期間報名費全免，自助下載掃外賣應用程式，上載餐單自動生成二維碼（QR Code），同時商家會同步上載活動推廣專區及工商聯微信公眾號上。 

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Photo：拾壹城話

撰文 : 鍾采餘

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