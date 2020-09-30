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【疫市營商】零售業總銷貨額跌逾1成　商會：政府應加碼助中小企數碼轉型救亡

數碼轉型 18:06 2020/09/30

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新冠肺炎肆虐，政府公司最新零售業總銷貨數據，較去年同月下跌 13.1%，香港青年創業家總商會主席謝海發坦言，現時經營零售業的會員處境嚴峻，政府宜推行針對性政策化危為機。

2020 年 8 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 256 億元，較 2019 年同期下跌 13.1%。今年 7 月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌 23.1% 。跟 2019年同期比較，2020 年頭 8 個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌 30.2 %。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值同比下跌 15.7%，其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌 9.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌 37.8%）；服裝（下跌 29.6%）；藥物及化妝品（下跌 39.8%）；燃料（下跌 4.2%）；書報、文具及禮品（下跌36.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌 42.9%）；中藥（下跌 24.9%）；以及眼鏡店（下跌 35.2%）。

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香港青年創業家總商會主席謝海發。

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香港青年創業家總商會主席謝海發對本港零售業市道仍然悲觀，部分商會成員更結束實體零售業務。他說：「間接業務亦受到影響。例如有會員做 payment 的，由於交易少生意跌，要想辦法轉型。現在不少會員無論本身有沒有經驗都開始嘗試開網店，部分會員做得不錯，在疫情下能維持生計。」

謝海發直言實體店現在非常難做，莫說網下生意，即使透過網店賣鞋亦因為市民少出街，需求減少致產品滯銷。問及政府可推行甚麼政策幫助零售業界，他說：「零售業首先要確保現金流，所以保就業計劃希望能繼續推行。要解決疫情的影響，要麼有疫苗，要麼便是適應疫情新常態並作出應變。香港是外向型經濟，要帶動人員往來或引入外地旅客，健康碼確是應考慮的選項之一。」

謝海發建議，政府可大力推動非現金和非接觸式交收，撥出款項推動相闗計劃，增強相關意識型態，例如在街市牽頭引入電子支付，以及協助零售商升級轉型，讓他們化危為機。

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撰文 : 陳文政

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