【疫市直擊】第四波疫情打亂宣傳陣腳　海景酒吧：跨年倒數生意隨時泡湯

新冠肺炎疫情再次爆發，打亂了不少公司的宣傳部署，有香港氈酒（Gin）公司本打算今年大展拳腳，惜酒吧業界在疫情下多次被政府勒令休業，宣傳策略要再進行轉陣。

本地氈酒公司 「Two Moons Distillery」(Two Moons）成立 1 年，在新冠肺炎疫情下串連了多間酒吧推出聯乘產品，例如跟銅鑼灣柏寧酒店酒吧 SKYE BAR 在 12 月推出特調「Glory Breeze」和「Nightwing」，備受歡迎，可惜新一波疫情爆發打亂部署。

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▲ ROOM 309 以神秘風格在同區享負盛名。

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SKYE BAR 負責人 Jason 指出，幸好店舖擁有食肆牌能夠繼續開業，但由於入座率受限，生意亦無可避免受到影響，說：「限一半入座數，坐滿生意額都只有之前一半，打亂聖誕部署。因為我們風景好，望到維港，所以我們會做跨年倒數派對活動，買票才能進場，連酒水食物大約 700 至 800 元 1 位。往年是非常熱鬧，人多到水洩不通。現在？都不知道還搞不搞。」

Jason 又指，限聚令之下這類活動基本上無法再搞，就算 12 月底新冠肺炎疫情回落都會很糾結，因為搞這類型的活動要花不少錢在附近宣傳，又要預先購入大量食材。

▲ 限定五花茶乾氈酒與 Gin & Tonic。

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另一邊廂，Two Moons 亦跟精品酒店 The Pottinger Hong Kong 三樓的「ROOM 309 」合作，推出了極富粵式元素的五花茶乾氈酒，廣受歡迎。Two Moons 創辦人 Dimple Yuen 說：「我們希望新酒能有更多香港元素，所以選擇了香港人必定飲過的五花茶作為基調，加上 Gin 是由草本植物所釀製，成品味道非常夾，外國人也很喜歡，最初我們只釀了一批次，150 枝很快便售罄，後來再釀一批，加起來共 309 枝，襯番酒吧的名，但很快都賣光了。」

調酒師 Chaster Ma 說：「酒吧雖然在酒店 3 樓，但客源仍以街客居多，之前疫情回穩生意有好轉，熟客都開始來飲酒解壓。」

▲ Chaster Ma (左)、Two Moons Distillery 蒸餾師 Dimple (中)、Jo Lo (右)

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調酒師 Chaster 與拍檔 Jo Lo 經常會為客人推薦飲料，Two Moons 更推動了新的聯乘飲品 將選酒與塔羅牌結合，選擇時除了反映客人性格外，亦可以介紹 Two Moons 蒸餾機的不同部分，例如「八爪魚」反映蒸餾機的主體、「鸚鵡」反映蒸餾機的喉嘴等等，非常有心思。

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可惜政府勒令酒吧需要在疫情下休業，窒礙了這方面的宣傳。Two Moons 亦立即變陣，推出了禮盒套裝迎接聖誕。

▲ 新禮盒包含了升級版的 700 毫升款及鸚鵡銅杯墊。

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