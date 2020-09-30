【管理Tips】LinkedIn 推「限時動態」增個人職場聲譽　心得：勿分享個人美圖・講上司壞話

Instagram 推出「限時動態」功能一直廣受用戶好評，其 24 小時消失的特性，讓用戶可隨時分享生活大小事，之後 Facebook、YouTube 也相繼推出此功能。至於主打專業人士社群網絡的 LinkedIn，也將推出限時動態功能（Stories）。然而，以專業形象示人的 LinkedIn ，限時動態的功能要怎麼用才適合呢？

限時動態與社交平台有所不同

據 LinkedIn 官方資料，新增的限時動態功能即使可以讓求職者和專家隨時新增內容到個人頁面，但平台建議不應該像 Instagram 一樣用來發布自拍照、情緒性內容、旅遊文章等，而是以「較輕鬆的工作生活心得」進行分享。本身也屬社交平台的 Linkedin 認為，「限時動態可以開啟更多日常對話」，不僅讓員工更生活化、真實地呈現自己工作上的問題和感想，也讓主管能理解下屬的工作狀況，並分享自己在工作上的經驗與指導建議。

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▲ 用戶可在「限時動態」中發表工作心得分享、對於時事新聞的觀點洞察、新工具使用技巧、新技術開發的分享等

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分享工作生活 自拍照、旅遊文章應避免

Linkedin 亦為使用者提供發文內容的具體建議，例如今日工作心得分享、對於時事新聞的觀點洞察、新工具使用技巧，以及新技術開發的分享等。國際職場專家 Lynn Taylor 接受《Business Insider》訪問時表示，LinkedIn 就像你在職場生活的履歷、你的名片，當你在一個工作社交場合中遞上名片，你不會希望上面是你的家庭生活照，或是批評上司言論。即使這是個人人皆知的習慣，但還是經常在 LinkedIn 上看到一些令人尷尬的內容。

Linkedin 向使用者提供準則：「當你分享的內容被主管看到，你會覺得尷尬、無所適從，那你就不該將它發布在 LinkedIn 社群。」

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